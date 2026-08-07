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Тиафу впервые за год снялся по ходу матча

Фрэнсис Тиафу не доиграл матч третьего круга в Монреале против Артура Риндеркнеша .  Американец снялся при счете 2:6, 0:2 из-за проблем с правой рукой.

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