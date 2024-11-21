Эксклюзив «Военной хроники» из Курской области. Подразделения специального назначения ВС РФ зачищают Ольговский лес, где ранее была блокирована большая группа ВСУ.
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Эксклюзив «Военной хроники» из Курской области. Подразделения специального назначения ВС РФ зачищают Ольговский лес, где ранее была блокирована большая группа ВСУ.
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