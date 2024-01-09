Кирби: Байден продолжает доверять Остину после скандала с госпитализацией

Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину. Доброжелательное отношение не разрушил даже скандал с неанонсированной госпитализацией министра, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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