Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Никакое это не хулиганство, просто свинство неблагодарное. Надо было оставить их под Османским игом, и сегодня не был...В болгарском Плов...
  • Андрей Баканин
    А чего не подсказал, где они находятся, раз умный такой?Минобороны сообщи...
  • Jubar
    В Грузии облили к...

Кирби: Байден продолжает доверять Остину после скандала с госпитализацией

Кирби: Байден продолжает доверять Остину после скандала с госпитализацией

Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину. Доброжелательное отношение не разрушил даже скандал с неанонсированной госпитализацией министра, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх