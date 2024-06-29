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Контрбатут ВСУ: где напрыгнут, там и отлетят

Контрбатут ВСУ: где напрыгнут, там и отлетят

  И снова мы слышим разговоры про очередной эпический контрнаступ ВСУ. Судя по сливам в телеграмм, план у укров еще более ядреный, чем год назад: якобы ВСУ хотят отжать назад Работино и прорваться, наконец, до Мелитополя.

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