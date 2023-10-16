В МИД РФ назвали объекты США в космосе, которые могут стать целью для ответного удара 

Директор департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков рассказал, какие объекты США и их союзников могут стать законными для России.
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