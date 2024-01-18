Россиянам рассказали, как разморозить свои пенсионные накопления

Депутат Госдумы рассказал о преимуществах новой программы Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал "Парламентской газете" о преимуществах программы долгосрочных сбережений, которая запускается в России в январе.
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