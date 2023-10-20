В Ижевске прошел показ коллекции современной удмуртской мужской одежды

Ижевск. Удмуртия. Дизайнеры Ижевска создали современные удмуртские костюмы для мужчин. Показ коллекции стал одним из завершающих мероприятий в рамках проекта «Мастерская удмуртского мужского костюма «Путо» (0+).
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