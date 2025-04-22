«Террористическая сущность»: Захарова жёстко осадила Украину за нарушение пасхального перемирия

Украина «бездарно» не использует шансы, полученные от России и международного сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нарушение пасхального перемирия со стороны киевского режима.
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