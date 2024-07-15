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Закон и Порядок

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Число желающих переселиться в Россию таджикистанцев резко упало

Число желающих переселиться в Россию таджикистанцев резко упало

Александр ШУСТОВ В первом квартале этого года число граждан Таджикистана, желающих переселиться в Россию, упало в 3,5 раза.

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Комментарии
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Юрий Бобров
просто отменить двойное гражданство и запретить все денежные переводы, на которые нет справок об их работе.читать лекции людям, которых в местах их проживания с детства воспитывают на русофобии бесполезно.
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11 час.
ЮБ
Юрий Бобров
статистика ни о чем. вчера было 20 таджиков(20%) и 30  Киргизов ( 30%). сегодня 2000 киргизов (20%) и 3000 Таджиков.
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11 час.
uikka uikka
Возник вопрос, нахрена нам везут кишлачников с семьями? Речь была изначально про ценных специалистов из тех что не хватает у нас, а не про мастурбеков что по-русски не бе не ме... И еще жены с детьми, бабы у них работать не пойдут, следовательно пользы от них никакой для государства... И программа эта курам на смех, очередное &quot;освоение&quot; бюджета, нужно ведь помещение для этих лекций и лекторы, за все платить и аренду, и зарплату, и много еще за что.... зачем вкладывать государственное бабло в чебуреков, ну прослушают они эту лекцию и что? Сразу станут белыми и пушистыми? Бред сивой кобылы... ФАДН делать нечего, видно выделили им бабки, вот и пытаются освоить заодно и руки нагреть... Или действительно, работа ради работы...
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10 час.

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