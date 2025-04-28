Немкин сообщил, как защитить ребёнка от уловок мошенников в онлайн-играх

Депутат Государственной думы Российской Федерации Антон Немкин проинформировал о том, что детям нужно рассказывать о том, как заметить создающие опасность ситуации, чтобы не оказаться жертвой мошенничества в видеоиграх.
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