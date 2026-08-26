Зачем крыса в клифту прилетала в Москву?

Кстати, вчера был какой-то день визитов - к нам приехало не только какое-то высокопреосвященство из Ватикана, но и крыса в клифту директор ЦРУ, русофоб и враг Джон Рэтклифф (это не тот Рэтклифф, который Гарри Поттера играл, а другой).