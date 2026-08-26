Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 401 подписчик

Зачем крыса в клифту прилетала в Москву?

Кстати, вчера  был  какой-то  день визитов -  к  нам приехало не только  какое-то  высокопреосвященство из  Ватикана, но и крыса  в клифту  директор ЦРУ, русофоб и враг  Джон  Рэтклифф (это не тот   Рэтклифф,  который  Гарри Поттера  играл, а  другой).

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