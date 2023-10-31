В Нижнем Новгороде снесут треснувший дом на Ломоносова

Нижегородские власти намерены снести дома на улице Ломоносова, который треснул много лет назад.В Нижнем Новгороде планируется снести треснувший многоэтажный дом на улице Ломоносова, который получил статус аварийного ещё в 2015 году, пишет "Время Н" со ссылкой на городские власти.