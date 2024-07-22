Боррель рассказал о первом транше Украине из доходов от российских активов

Первый транш из доходов от замороженных российских активов будет направлен Киеву в начале августа, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 22 июля на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии