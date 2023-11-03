Польза и вред манго, кому этот фрукт особенно нужен

«Манго – царь фруктов, нежнейшее мясо индейки во фруктовом варианте, семивкусный плод в толстой оболочке», — так чешские путешественники Ганзелка и Зигмунд признавались в своей любви к манго, -» у самой косточки — это малина, а чуть подальше — апельсин.