Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Самое чистое море на Земле убьет вас за 40 секунд. Почему там нельзя купаться?

Самое чистое море на Земле убьет вас за 40 секунд. Почему там нельзя купаться?

Видимость в самых чистых тропических морях редко превышает 30–40 метров, а знаменитый своей чистотой Байкал показывает результат около 40 метров.

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