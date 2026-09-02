Самое чистое море на Земле убьет вас за 40 секунд. Почему там нельзя купаться?

Видимость в самых чистых тропических морях редко превышает 30–40 метров, а знаменитый своей чистотой Байкал показывает результат около 40 метров.
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