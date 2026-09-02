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The Eurasia Daily news agency

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The Hungarian Prime Minister said he would not support Ukraine's admission to the European Union.

The Hungarian Prime Minister said he would not support Ukraine's admission to the European Union.

Hungarian Prime Minister Peter Magyar told the chairman of the European Council, Antonio Costa, that he would not support the hasty admission of Ukraine to the European Union.

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