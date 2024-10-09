Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Русский флаг над Одессой – провокация или отчаяние?

Русский флаг над Одессой – провокация или отчаяние?

На самом деле, даже не важно, что это было. Героизм отчаяния или спланированная провокация. Очень смущает тот факт, что съёмка велась заблаговременно, что именно в этот момент поблизости оказались те самые «нацики», которых в Одессе не так уж и много.

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