Военное обозрение

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Польский политолог Белень: Обещания Запада восстанавливать Украину принесут больше огорчений, чем пользы

Польский политолог Белень: Обещания Запада восстанавливать Украину принесут больше огорчений, чем пользы

Данные Западом киевскому режиму обещания посодействовать в восстановлении разрушенных объектов в действительности могут привести скорее к разочарованиям.

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