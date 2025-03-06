Народный календарь 6 марта отмечает день Тимофея Весновея, когда полезно наводить порядок в доме и избавляться от сломанных вещей, чтобы привлечь удачу.
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Народный календарь 6 марта отмечает день Тимофея Весновея, когда полезно наводить порядок в доме и избавляться от сломанных вещей, чтобы привлечь удачу.