На очищение Донбасса и Новороссии от мин потребуются десятки лет

Начальник Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ полковник Олег Крыжановский рассказал, что отряд разминирования с начала специальной военной операции обнаружил и уничтожил в новых субъектах России свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов.
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