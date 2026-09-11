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Триллионы кровавых долларов и "Новый американский век": Кто на самом деле заказал "новый Перл-Харбор" 9/11?

Триллионы кровавых долларов и "Новый американский век": Кто на самом деле заказал "новый Перл-Харбор" 9/11?

Катастрофа 11 сентября 2001 года по мере расследований превращалась из трагедии в самый прибыльный военно-политический проект XXI века.

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