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Выяснилось, какие продукты могут разрушать витамины

Выяснилось, какие продукты могут разрушать витамины

В некоторых продуктах содержатся вещества, которые могут разрушать витамины, сообщила доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина.

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