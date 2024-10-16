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Ситуация накаляется. "Северокорейцы не думают сдаваться": Политологи объяснили рвение Сеула к войне

Ситуация накаляется. "Северокорейцы не думают сдаваться": Политологи объяснили рвение Сеула к войне

Южнокорейские СМИ со ссылкой на местный Генштаб эмоционально пишут, что КНДР всерьёз готовятся к войне, приводя различные аргументы.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сеул начал вести себя гораздо более агрессивно к Пхеньяну и это после заключения договора с США. Как и в Киеве для США воины это их подпитка и они постараются столкнуть их лбами, но сами как и в Киеве будут в стороне посылая оружие. Однако КНДР это не сборище либералов и ответ будет мгновенный. США знают это прекрасно и боятся как бы им не прилетело! Сегодня они ждут удобный случай.
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