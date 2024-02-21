И ты, Брут? — В Tekken 8 появится внутриигровой магазин с платной косметикой На п...

И ты, Брут? — В Tekken 8 появится внутриигровой магазин с платной косметикойНа презентации Tekken Talk Live команда Tekken 8 рассказала о новых DLC для игры, таких как магазин с новыми костюмами и скинами Tekken Shop, а также о персонажах DLC и их сюжетном режимеЧитать дальше → источник.