В пригороде Донецка обнаружили подготовленный для ДРГ Украины тайник

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) совместно с органами военной контрразведки и Росгвардии в пригороде Донецка обнаружили тайник, который был подготовлен для диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины.