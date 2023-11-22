В пригороде Донецка обнаружили подготовленный для ДРГ Украины тайник

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) совместно с органами военной контрразведки и Росгвардии в пригороде Донецка обнаружили тайник, который был подготовлен для диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины.
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