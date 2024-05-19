Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Фьюри

В последний раз абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выступал 25 лет назад. И вот теперь украинский боксер Александр Усик вновь заявил о своем статусе абсолютного чемпиона после победы над британцем Тайсоном Фьюри.
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