Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Запретить однозначно. Тот, кто вопрос не решает или решает в пользу разрешения однозначно представитель "пятой колонны".Советник Президен...
  • лина любимцева
    Питер вообще русофобский гадюшник!!"Подонки! Вы нико...
  • Natalija Osminina
    Вопрос глубины са...

Ответ на вопрос, кому выгодна смерть президента Ирана — очевиден

Ответ на вопрос, кому выгодна смерть президента Ирана — очевиден

19 мая СМИ сообщили, что вертолёт, на борту которого был шестидесятитрёхлетний иранский президент Сейид (почётный титул для потомков пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна) Ибрахим (распространённый вариант - Эбрахим) Раиси, совершил "жёсткую посадку" в провинции Восточный Азербайджан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Не забывайте &quot;Культуру&quot; Иудейского (евреев) народца о уничтожении &quot;первенцев&quot;... а это первые люди, лидеры, и руководители ... так вот ... Раиси Ибрахима пророчили в ЛИДЕРЫ ИРАНА!!... а он, первый и без боязно!.. наносил УДАРЫ по Израилю и США ему был по фиг!!!.... А здесь ...евреи почувствовали... смертельную опасность! ... для Израиля, ..... И вместо ПЕРЕГОВОРОВ с ПЕРСАМИ... они, как и по их культуре... решили убивать, первых людей ИРАНА... ни чего нового!!!... Россия ЭТО уже проходила!!... ВСЮ первую половину 20-ого века и 90-тые того же 20-ого века.... и заказчиками были, те же ГРЯЗНЫЕ ИУДЕИ!!!.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх