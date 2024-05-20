Ответ на вопрос, кому выгодна смерть президента Ирана — очевиден

Алексей Тан

Не забывайте "Культуру" Иудейского (евреев) народца о уничтожении "первенцев"... а это первые люди, лидеры, и руководители ... так вот ... Раиси Ибрахима пророчили в ЛИДЕРЫ ИРАНА!!... а он, первый и без боязно!.. наносил УДАРЫ по Израилю и США ему был по фиг!!!.... А здесь ...евреи почувствовали... смертельную опасность! ... для Израиля, ..... И вместо ПЕРЕГОВОРОВ с ПЕРСАМИ... они, как и по их культуре... решили убивать, первых людей ИРАНА... ни чего нового!!!... Россия ЭТО уже проходила!!... ВСЮ первую половину 20-ого века и 90-тые того же 20-ого века.... и заказчиками были, те же ГРЯЗНЫЕ ИУДЕИ!!!.