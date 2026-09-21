Качиньский заявил, что Киев предлагал Варшаве создать единое государство

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что в первые месяцы конфликта украинская сторона предлагала формат объединения с Польшей, который, по его словам, мог предполагать участие Варшавы в боевых действиях.
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