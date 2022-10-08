На закрытие фестиваля в Кузбассе приедет Никита Михалков

На закрытие фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» в Кузбасс приедет Никита Михалков. Сейчас в Кузбассе проходит фестиваль-форум «Сверкающие грани театра», участие в котором принимают театральные коллективы как России, так и зарубежных стран.