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На закрытие фестиваля в Кузбассе приедет Никита Михалков

На закрытие фестиваля в Кузбассе приедет Никита Михалков

На закрытие фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» в Кузбасс приедет Никита Михалков. Сейчас в Кузбассе проходит фестиваль-форум «Сверкающие грани театра», участие в котором принимают театральные коллективы как России, так и зарубежных стран.

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