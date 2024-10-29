Муж Анны Седоковой вернулся в Москву и в ярости сделал заявление

В личной жизни певицы Анны Седоковой разгорелись настоящие страсти. Эта осень ознаменовалась тем, что певица объявила о расставании с мужем Янисом Тиммой после пяти лет совместной жизни, а затем подала иск о разводе в мировой суд.
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