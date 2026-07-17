Арестовано руководство предприятия, разрушившего Вишнёвое под Киевом (ФОТО)

Арестовано руководство предприятия «Укроборонпрома», взрыв которого разрушил Вишнёвое под Киевом. Подтвердилось, что склад с боеприпасами использовался нелегально и в ненадлежащем месте — прямо посреди жилых домов.
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