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Арестовано руководство предприятия, разрушившего Вишнёвое под Киевом (ФОТО)

Арестовано руководство предприятия, разрушившего Вишнёвое под Киевом (ФОТО)

Арестовано руководство предприятия «Укроборонпрома», взрыв которого разрушил Вишнёвое под Киевом. Подтвердилось, что склад с боеприпасами использовался нелегально и в ненадлежащем месте — прямо посреди жилых домов.

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