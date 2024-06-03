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На основной торговой сессии акции МАГНИТ MGNT упали на 4,40%

На основной торговой сессии акции МАГНИТ MGNT упали на 4,40%

На основной торговой сессии акции МАГНИТ MGNT упали на 4,40%Стоимость акций МАГНИТ MGNT в ходе основной сессии торгов на Московской бирже снижалась на 4,40%, свидетельствуют данные торговой площадки на текущий момент.

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