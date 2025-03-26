Признание Трусовой, темное альтер-эго Загитовой и млн Кондратюка. Обзор недели в фигурке

Сезон в фигурном катании постепенно подходит к концу, но страсти не иссякают. Трусова и Игнатов признались на Первом канале, что ждут-таки ребенка, а Алина Загитова продолжает провоцировать хейтеров очень спорными образами к своему будущему шоу.
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