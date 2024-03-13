Сильный спрос в США толкает цены на нефть вверх: рынок ждет решений ФРС Татьяна АрестоваЦены на нефть выросли 13 марта на фоне ожиданий сильного мирового спроса, включая спрос ведущего потребителя в мире — Соединенных Штатов.