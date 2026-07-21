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Волонтеры в Актау ищут юристов для помощи в деле о пропавшем после вывоза коте

Волонтеры в Актау ищут юристов для помощи в деле о пропавшем после вывоза коте

В Актау волонтеры обратились за помощью к юристам и адвокатам в связи с исчезновением рыжего кота, которого, как утверждают хозяева, неизвестный мужчина забрал из 65 дома в 27 микрорайоне и вывез в район автодрома, передает inAktau.

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