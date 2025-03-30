Названы имена лучших общественных инспекторов отрасли.

Главным пунктом программы второго дня республиканского семинара для общественных инспекторов, прошедшего на ´Белшине´, стал финальный этап республиканского смотра-конкурса на лучшее проведение общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организациях нефтехимического комплекса.