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Игдисамов объяснил, почему Круговой играл справа в защите ЦСКА вместо Гайича

Игдисамов объяснил, почему Круговой играл справа в защите ЦСКА вместо Гайича

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, почему Даниил Круговой сыграл правого защитника армейцев в матче против калининградской «Балтики» в 1-м туре российской Премьер-Лиги.

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