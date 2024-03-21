123-я бригада терробороны ВСУ, расположенная в Николаеве, имеет (имела) в своем составе 48-й штурмовой батальон, состоящий преимущественно из крымских татар и мусульман.
Последний набег татар на Россию
Комментарии
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1941-1945
В 1941-1945 ВОВ Крымские татары Поголовно Служили ФАШИСТАМ
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8 час.
Sergiy Che
Ну то что ща НЕ поголовно служат бандерофашистам, показывает, что чему то деды наши бОльшую часть их дедов таки научили...))
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2 час.
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