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Царьград

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Япония стремится к миру с Россией: заявление премьер-министра Исибы

Япония стремится к миру с Россией: заявление премьер-министра Исибы

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о готовности Токио к заключению мирного договора с Россией после разрешения территориальных споров.

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