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"Украина должна участвовать в согласовании бюджета США на 2024 г"

"Украина должна участвовать в согласовании бюджета США на 2024 г"

Не устаёт раздавать ЦУ по миру глава МИД Украины Кулеба. Подошла очередь цитадели демократии. «Как страна, которая рассчитывает на часть этого бюджета в виде военной и иной помощи, мы имеем право участвовать в его обсуждении.

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