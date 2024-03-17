🗳В избирательных комиссиях Крыма начали подсчёт голосов На участке №359 в Симферополе процедуру подсчёта оценивают международные наблюдатели.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🗳В избирательных комиссиях Крыма начали подсчёт голосов На участке №359 в Симферополе процедуру подсчёта оценивают международные наблюдатели.