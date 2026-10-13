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Аргументы и Факты

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Сын Джона Леннона рассказал, как разделили наследство музыканта

Сын Джона Леннона рассказал, как разделили наследство музыканта

Сын сооснователя The Beatles Джона Леннона Шон рассказал, как было разделено наследство музыканта между его детьми.

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