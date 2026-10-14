Соединенные Штаты Америки: Подозреваемый был убит в результате огнестрельного ранения, нанесенного самому себе, когда он столкнулся с полицейскими в гостинице «Мустанг» в Далласе, штат Техас, во второй половине дня.
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