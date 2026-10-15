Министерство финансов США расширило санкционный список Ирана, добавив 16 граждан и 11 компаний. Ограничительные меры затронули организации, зарегистрированные в Иране, Ираке, Китае и на Кубе.
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