Бессараб поддерживает упрощение порядка выплат для защитников Белгородской, Брянской и Курской областей

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») поддерживает подписание министром обороны РФ Андреем Белоусовым приказа, который упрощает получение выплат для военнослужащих, получивших ранения в контртеррористической операции на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.