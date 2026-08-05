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Бессараб поддерживает упрощение порядка выплат для защитников Белгородской, Брянской и Курской областей

Бессараб поддерживает упрощение порядка выплат для защитников Белгородской, Брянской и Курской областей

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») поддерживает подписание министром обороны РФ Андреем Белоусовым приказа, который упрощает получение выплат для военнослужащих, получивших ранения в контртеррористической операции на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.

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