Михайлов день 2024: традиции, запреты и духовный смысл праздника Ольга Вайленко21 ноября православные христиане отмечают Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных — праздник, уходящий корнями в древнюю историю.
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