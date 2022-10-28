Военное обозрение

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Зеленский на фоне мрака Киева решил вспомнить об освобождении Украины от нацизма

Зеленский на фоне мрака Киева решил вспомнить об освобождении Украины от нацизма

Накануне глава киевского режима Зеленский выпустил обращение, в котором долго размышлял на тему годовщины освобождения Украинской ССР от нацистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

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