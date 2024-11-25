The Economist: Российское командование готовит наступление на новом направлении Россия готовит новое масштабное наступление на Запорожском направлении, собрав мощную группировку.
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The Economist: Российское командование готовит наступление на новом направлении Россия готовит новое масштабное наступление на Запорожском направлении, собрав мощную группировку.
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