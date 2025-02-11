Трамп: сектор Газа станет американским без каких-либо материальных затрат

Сектор Газа будет принадлежать США без каких-либо материальных затрат на его приобретение, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе встречи с королем Иордании Абдаллой II в Вашингтоне, 11 февраля передает CBS News.
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