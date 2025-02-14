Популярные японцы дешевле 2 млн рублей: дилеры назвали реальные цены на Toyota, Mitsubishi, Nissan и Subaru с пробегом

На российском вторичном рынке по-прежнему популярны японские автомобили. Autonews.ru отправился в московские автосалоны и выяснил, какие японские автомобили с пробегом сейчас можно купить дешевле 2 млн рублей.
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